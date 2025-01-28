Bursa\'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor

Kamil Toygar :

herkes programlanmış robot gibi sadece sabahın zifiri karanlığında servis bekle işe akşam karanlığında bin servise eve gel aldığın maaşı aynı gün bitir her ay daha da eksi bakiyeye düş çoluk çocuk dışarı çıkıp ailecek bir yemek yiyeme, memleketine gidip ailecek aileni görme yaşadığın semte açık ceza evi gibi hapis ol sonuç bunalım