Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baba, bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Polis ve jandarma ekipleri, babayı 15 saatten fazla süredir ikna etmeye çalışıyor.

28.01.2025 08:28  Güncelleme: 08:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla iki çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

EVİ YAKTI

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G.'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor

EKİPLERİ GÖRÜNCE ÇOCUKLARI REHİN ALDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G.'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı.

15 SAATİ AŞKIN SÜREDİR İKNA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi. Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G.'yi ikna çalışması sürüyor.

Bursa\'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor

Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, İnegöl, Hukuk, Yaşam, Polis, Bursa, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Reis 13:
    Recebin canı sağolsun. insanlarda ne sabır kaldı, ne namus, ne de vicdan 20 16 Yanıtla
  • Yucel Arslan:
    kimsede para yok iş yok aile içi şiddet malesef devlet bu hale getirdi milleti 18 5 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    herkes programlanmış robot gibi sadece sabahın zifiri karanlığında servis bekle işe akşam karanlığında bin servise eve gel aldığın maaşı aynı gün bitir her ay daha da eksi bakiyeye düş çoluk çocuk dışarı çıkıp ailecek bir yemek yiyeme, memleketine gidip ailecek aileni görme yaşadığın semte açık ceza evi gibi hapis ol sonuç bunalım 19 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bu insanlara ne oldu anlamak mümkün değil ALLAH yardımcıları olsun herkesin başına gelebilecek bir zamandayız malesef 18 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Her konuyu Erdoğan'a bağlamak için nasıl bir kin besliyorsunuz .? 5 11 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    saraydakiler butarz olan biteni zevk alarak izliyor. 11 2 Yanıtla
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