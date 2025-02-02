Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı - Son Dakika
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Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı

Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat arayla kalp krizi geçiren çift, tedavi gördüğü hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

02.02.2025 11:52  Güncelleme: 12:32
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Yaşar Cengiz (59) 18 Ocak'ta kalp krizi geçirerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste eşini bekleyen Nursel Cengiz (56) de yarım saat sonra kalp krizi geçirdi.

BİR GÜN ARAYLA VEFAT ETTİLER

Çift yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşar Cengiz, doktorların tüm çabalarına rağmen 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi 21 Ocak'ta Turgutalp Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı

Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda eşinin mezarının yanına defnedildi. Çiftin iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kalp Krizi, 3-sayfa, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilen bilir:
    30 ocakta vefat etmiş 21 ocakta toprağa verilmiş sizin yaptığınız haberin ..... 15 3 Yanıtla
  • SUAT ARAS:
    ADAM 30 OCAK'TA VEFAT EDİYOR 21 OCAK'TA DEFNEDİLİYOR YANİ ADAM ÖLMEDEN Mİ DEFNEDİLDİ ANLAYAMADIM HABER SİTESİ KONUYA AÇIKLIK GETİREBİLİR MİSİNİZ RİCA ETSEM 12 0 Yanıtla
  • Ali null:
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN DUALARI KABUL OLMUŞTUR BELKİ 4 0 Yanıtla
  • Murat Çelenk:
    Metni okuyup paylaşsaydınız bari. 0 0 Yanıtla
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