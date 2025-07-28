Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı.

BENZİNLE BURSA'DAKİ YANGINI ÇIKARDI

Orhaneli ile Harmancık arasında çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin, (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

FETÖ BAĞLANTISI NEDENİYLE ORDUDAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen Ufuk Aytekin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgulamanın ardından 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aytekin kundaklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi