Bursa\'da Taksiciler Şiddete Dikkat Çekmek İçin Eylem Yaptı

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Vedat Yücebaş/ Bursa - Bursa'da taksiciler, kendilerine yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Şiddete en fazla maruz kalan meslek erbabı olan taksiciler, Bursa'da ses getirecek bir eyleme imza attı. Çok sayıda taksisi, kent merkezinde toplanarak şehir turu attı.

Antenlerine siyah kurdele bağladıkları dikkatlerden kaçmayan taksiciler araçlarının tamponuna da "Biz sevdiklerinizi kavuşturmak için buradayız, ölmek için değil" yazdırdıkları gözlendi.

Acil durumlar için ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçebilecek kadar alan bırakıp taksiciler, kornalar çalarak kent merkezinde konvoy halinde hareket etti. Vatandaşlar da taksicilere bu eylemleri için alkışlarla destek verdi.