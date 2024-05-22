Bursa'da Taksiciler Şiddete Dikkat Çekmek İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Bursa'da Taksiciler Şiddete Dikkat Çekmek İçin Eylem Yaptı

Bursa\'da Taksiciler Şiddete Dikkat Çekmek İçin Eylem Yaptı

Bursa'da taksiciler, kendilerine yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi. Şehir merkezinde toplanan taksiciler, antenlerine siyah kurdele bağlayarak ve araçlarının tamponlarına 'Biz sevdiklerinizi kavuşturmak için buradayız, ölmek için değil' yazdırarak seslerini duyurmaya çalıştı. Taksiciler, kornalar çalarak konvoy halinde hareket ederken, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

22.05.2024 14:39
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Vedat Yücebaş/ Bursa - Bursa'da taksiciler, kendilerine yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Şiddete en fazla maruz kalan meslek erbabı olan taksiciler, Bursa'da ses getirecek bir eyleme imza attı. Çok sayıda taksisi, kent merkezinde toplanarak şehir turu attı.

Antenlerine siyah kurdele bağladıkları dikkatlerden kaçmayan taksiciler araçlarının tamponuna da "Biz sevdiklerinizi kavuşturmak için buradayız, ölmek için değil" yazdırdıkları gözlendi.

Acil durumlar için ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçebilecek kadar alan bırakıp taksiciler, kornalar çalarak kent merkezinde konvoy halinde hareket etti. Vatandaşlar da taksicilere bu eylemleri için alkışlarla destek verdi.

Bursa, Güvenlik, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Taksiciler Şiddete Dikkat Çekmek İçin Eylem Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Taksiciler Şiddete Dikkat Çekmek İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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