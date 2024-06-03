Bursa'da camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa\'da camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Zafer Camii'nde namaz sonrası fark edilen hırsızlık, caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Beyaz tişörtlü ve siyah ayakkabılı bir kişinin ayakkabıları çaldığı görüntüler, cami görevlileri tarafından incelendi ve durum polise bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 11:02
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Zafer Mahallesi'ndeki Zafer Camii'nde yaşanan bir ayakkabı hırsızlığı, caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, namaz sonrası bir vatandaşın ayakkabılarının kaybolması üzerine ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, camiye gelen beyaz tişörtlü ve siyah ayakkabılı bir kişi, namaz için camiye girerken güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde şüphelinin önce abdest alanında abdest alır gibi davrandığı, ardından ayakkabılığa yöneldiği ve burada bulunan ayakkabıları incelediği görüldü. Daha sonra camiye giren şahıs, kısa bir süre sonra beyaz renkli beğendiği bir çift ayakkabıyı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayın fark edilmesi üzerine cami görevlileri tarafından incelenen güvenlik kamera görüntüleri, ayakkabıların çalındığı anları net bir şekilde gözler önüne serdi. Cami görevlileri durumu hemen polise bildirdi ve güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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