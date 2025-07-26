Bursa\'daki orman yangının makam araçları alevlerin arasında kaldı! Son anda kurtuldular

Kestel ile Gürsu arasındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek karayoluna kadar ulaşan yangında Gürsu Kaymakamı ve Gürsü Belediye Başkanı'nın makam arabası yanmaktan son anda kurtuldu. .

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. İnceleme için yangın bölgesine gelen Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın makam araçları alevlerin ortasında kaldı.

MAKAM ARAÇLARI YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Makam şoförleri de hızla ilerleyen alevlerin içerisinden araçları çıkarmaya çalıştı. Karayolu üzerinde yolu saran alevler sebebiyle yangına müdahale etmek için araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarını alevlerden zor kaçırdı. Hızla ilerleyen alevlerden kurtulmak için karayolunda koşarak kaçan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı.