Bursa Mustafakemalpaşa'da trafik jandarması, servis kullanan öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Mustafakemalpaşa'da trafik jandarması, servis kullanan öğrencilere eğitim verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mustafakemalpaşa\'da trafik jandarması, servis kullanan öğrencilere eğitim verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Mustafakemalpaşa'da trafik jandarması, servis araçlarındaki öğrencilere trafik kurallarını anlattı. Eğitimde geçiş, inme-binme, emniyet kemeri ve geçitlerin güvenli kullanımı ele alındı; okul yolculuklarında güvenliğin artırılması amaçlandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, okul güvenliği denetimleri kapsamında servis araçlarını kullanan öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçiş, servis araçlarına inme ve binme, emniyet kemeri kullanımı ile yaya ve okul geçitleri hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere ayrıca alt ve üst geçitlerin güvenli kullanımı konusunda eğitim verildi.

Faaliyetle öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve okul yolculuklarında güvenliğin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
MustafakemalpaşaGüvenlik3. SayfaTrafikGüncelEğitimBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Vincenzo Italiano kötü haberi verdi: Başakşehir maçında olmayacak Vincenzo Italiano kötü haberi verdi: Başakşehir maçında olmayacak
İngiltere’de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın
MESEM’lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
10:12
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
09:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
09:38
İstanbul’da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
İstanbul'da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
08:53
Trabzonspor’un yıldızı kaza yaptı Arabası bu hale geldi
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
08:51
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 10:41:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Mustafakemalpaşa'da trafik jandarması, servis kullanan öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei