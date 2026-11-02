Bursa Osmangazi'de yolcunun sürücüye saldırı girişimi ve hakaretleri kayda yansıdı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de yolcunun sürücüye saldırı girişimi ve hakaretleri kayda yansıdı

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Bursa Osmangazi\'de yolcunun sürücüye saldırı girişimi ve hakaretleri kayda yansıdı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde İnönü Caddesi'nde iddiaya göre trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmada hafif ticari araçtaki yolcu, diğer sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu. Sürücü, yaşanan gerginliği saniye saniye kaydetti.

Bursa'da trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, aracından inerek tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, araçtan inerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Sürücüye saldırmaya çalışan şahıs, bir yandan da hakaretler savurdu. Yaşanan gerginlik sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
Osmangazi3. SayfaOtomobilGüncelBursaSon Dakika

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