Bursa Polisi'nin 2 Aylık Operasyonunda 400 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Bursa Polisi'nin 2 Aylık Operasyonunda 400 Kişi Yakalandı

Bursa Polisi\'nin 2 Aylık Operasyonunda 400 Kişi Yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, son 2 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 400 aranan şahsı yakaladı. Operasyonlarda 1 kilo 203 gram uyuşturucu madde, 26 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 10 kuru sıkı tabanca, 465 adet uyuşturucu hap, 5 çalıntı otomobil ve 3 motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık, cezaevinden kaçmak, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şahıs da dahil olmak üzere toplam 400 aranan şahıs yakalandı.

28.05.2024 14:27
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekipler Amirliği'nin son iki ayda gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu toplam 400 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyonlar çerçevesinde yapılan araç ve üst aramalarında 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu madde (metamfetamin, esrar ve bonzai), 465 adet uyuşturucu hap, 26 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 10 kuru sıkı tabanca ile bunlara ait muhtelif miktarda mühimmat, çalıntı 5 otomobil ve 3 motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca, hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay, cezaevinden kaçmak suçundan 19 yıl 3 ay, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 7 ay ve yağma suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 400 şahıs yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik sürdürdüğü denetimlerde suça ve suçluya göz açtırmayarak halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa Polisi'nin 2 Aylık Operasyonunda 400 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Polisi'nin 2 Aylık Operasyonunda 400 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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