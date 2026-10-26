Bursa Yıldırım\'da gençler arasındaki tartışma parkta kavgaya dönüşüp kameraya yansıdı

Bursa'da parkta gençler arasında çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki gençler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga saniye saniye amatör kameraya yansıdı.