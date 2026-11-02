Bursa Yıldırım'da otomobil alevlere teslim oldu, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Yıldırım'da otomobil alevlere teslim oldu, araç kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım\'da otomobil alevlere teslim oldu, araç kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Bursa'da bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilde maddi hasara yol açtı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeYıldırım3. SayfaİtfaiyeGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
İsrail’de seçim bitti, kavga başladı Eisenkot’tan Netanyahu’ya sert suçlama İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama
Bakanlık açıkladı Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor
Burak Yılmaz Süper Lig’e çok hızlı geri döndü Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
09:05
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
08:42
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
08:32
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
07:32
Bulgaristan’da tarihi seçim İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
06:28
ABD’de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 09:05:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da otomobil alevlere teslim oldu, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android