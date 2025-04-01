Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu - Son Dakika
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Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu

Büşra Cin\'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu

Bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Üniversiteli Büşra Cin'in ölümünde yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz, 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı. Geniş kapsamlı aramaların sonucunda ise kayıp silah ise yatağın altında bulundu.

01.04.2025 11:49
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Aydın'ın Nazilli ilçesi, bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz (29), 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı.

KAVGA ETTİKLERİNİ KABUL ETTİ

Olay günü dehşetin yaşandığı apartmanda oturan komşular, genç sevgililerin kürtaj nedeniyle kavga ettiklerini söylemeleri üzerine tüm şüpheler Özcan Korkmaz'ı çevrildi. Korkmaz, sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti.

Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu

SİLAH KORKMAZ'A AİT

Kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi. Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu. Silahın bulunması sonrası polis, genç kızın intihar değil, cinayete kurban gittiği üzerinde durmaya başladı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra'nın esrarengiz ölümünü kriminalden gelecek sonuç çözecek.

Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulundu - Son Dakika

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