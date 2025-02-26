Büyükçekmece'de parkta alkol alarak uyuyan kişi donarak öldü

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Büyükçekmece'deki parkta gece alkol alarak uyuyan bir kişi donarak hayatını kaybetti. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda sabah saatlerinde parkta yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kimliği belirlenen S.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.Ö.'nün dün parkta alkol alarak rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı da tespit edildi.

Donarak öldüğü belirtilen S. Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.