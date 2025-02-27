Çakarlı lüks cipi kullanan kişi Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı - Son Dakika
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Çakarlı lüks cipi kullanan kişi Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı

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İstanbul Etiler'de trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı. Palazoğlu aracın eşine ait olduğunu belirtirken konuyla ilgili açıklama yapan eşi Esat Palazoğlu ise çakarın tahsisli olduğunu söyledi.

27.02.2025 15:47
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İstanbul Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünde cep telefonuyla kaydedilen görüntü kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Lüks cipte tek başına seyahat eden genç bir kadının aracına çakar taktığı dikkatlerden kaçmazken görüntülerin çekildiğini fark etmesiyle hızını artırarak dönülmesi yasak olan yoldan dönerek bölgeden uzaklaştı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

İnternete düşen video tartışmalara neden olurken görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunarak gereğinin yerine getirilmesini talep etti.

ARACI KULLANAN CÜBBELİ AHMET'İN KIZI ÇIKTI

Olayın infial yaratmasının ardından görüntülerdeki cipin kime ait olduğu da kısa sürede ortaya çıktı. Cipin içindeki genç kadının Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu öğrenildi.

"ÇAKAR TAHSİSLİ"

BirGün'ün ulaştığı Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisi olduğunu doğrulayarak, "Araç eşime ait" dedi. Yüsra Ünlü Palazoğlu'nun eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli" ifadelerini kullandı.

Çakarlı lüks cipi kullanan kişi Cübbeli Ahmet\'in kızı çıktı

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çakarlı lüks cipi kullanan kişi Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakarlı lüks cipi kullanan kişi Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı - Son Dakika
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