İstanbul Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünde cep telefonuyla kaydedilen görüntü kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Lüks cipte tek başına seyahat eden genç bir kadının aracına çakar taktığı dikkatlerden kaçmazken görüntülerin çekildiğini fark etmesiyle hızını artırarak dönülmesi yasak olan yoldan dönerek bölgeden uzaklaştı.
İnternete düşen video tartışmalara neden olurken görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunarak gereğinin yerine getirilmesini talep etti.
Olayın infial yaratmasının ardından görüntülerdeki cipin kime ait olduğu da kısa sürede ortaya çıktı. Cipin içindeki genç kadının Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu öğrenildi.
BirGün'ün ulaştığı Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisi olduğunu doğrulayarak, "Araç eşime ait" dedi. Yüsra Ünlü Palazoğlu'nun eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çakarlı lüks cipi kullanan kişi Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?