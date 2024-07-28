Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar - Son Dakika
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Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, denizde yüzen bir kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin TL talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, olay yerine çağrılan sivil polis ekiplerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 5 kişi, kelepçelenerek gözaltına alındı.

28.07.2024 13:07  Güncelleme: 13:28
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Antalya'da denizde yüzen kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin TL talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, olay yerine çağrılan sivil polis ekiplerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 5 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park girişinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin TL isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasındaki tartışma büyüdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sivil polis ekipleri yönlendirildi.

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

NEŞTER VE BALTAYLA DİRENDİLER

Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polise direnmeyi sürdüren 5 kişi, takviye ekiplerin gelmesiyle biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Polis, 5 kişinin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca, olayın yaşandığı bölgede ve kayaların arasında bir süre arama yaptı ancak sonuç elde edemedi. Polis, şüphelilerin kullandığı baltaya el koyarken, neşteri ise aramaya rağmen bulamadı.

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ, YÜZÜNÜ POLİS YIKADI

Diğer yandan kelepçelenen şüphelilerden biri, biber gazından etkilendiğini ve nefes darlığı olduğunu söylemesi üzerine bir polis memuru tarafından sahildeki duş noktasına götürüldü. Burada polisin suyla yüzünü yıkadığı şüpheli ile diğerleri ekip otosuna alınarak emniyete götürüldü.

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Cep Telefonu, Muratpaşa, Antalya, Altay, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Kublay: Hakim yaz kızım:çalındığı idda edilen telefon tespit edilemedi polise saldırdıkları idda edilen neşter ortada yok yani suca dair hiçbir belge yok sanıkların serbest bırakılmasına hukmediyorum yaşasın insan hakları yaşasın demokrasi yaşasın adalet emeği geçen tüm hukukçu larimizin geçmişleri yad edilir 135 7 Yanıtla
  • Handem: haksız kazanç ohh ne güzel 42 0 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Bunları sınır dışı etsek olmaz mı? 34 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: İnsanlar toplatılsın uyutulsun 25 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Polis bile merhametli bunlara karşı 25 0 Yanıtla
  • Onur Ozcan: Dünyanın hiçbiryerinde polisin bu kadar sallanmadığı ülke yok, nasıl olsa akşama bırakırlar diyip herşeyi yapıyorlar. 22 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Yüzünü yıkamak yerine biraz daha gaz sıksaymış keşke 16 1 Yanıtla
  • Tugay KLN: böyle haber başlığını görünce nedense aklıma hep yabancı uyruklular geliyor. 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK: Sayın Namık Tan ve Ünal çeviköz yillarca Türkiye Büyük elçisi olarak yurt dışında görev yaptılar sözde güzel ülkemizin hak ve menfaatlerini nasıl savunduklarini şimdi daha iyi anliyoruz Yorumu milletimize bırakiyorum 8 3 Yanıtla
  • ferhat eser: şekeri yutan olay yapıyor ülkede huzur bırakmadı bu müptezeller cezalar 10 kat arttırılmalı 7 0 Yanıtla
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