İstanbul Zeytinburnu'nda kaydedilen mide bulandıran görüntülerden sonra haklarında arama başlatılan iki erkek yakalandı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan iğrenç görüntülerde 2 erkeğin çalılıkların arasında cinsel ilişkiye girdiği görülürken olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle şahıslar yakalandı. Şahıslardan birinin 1948 doğumlu olması duyanların şoke olmasına neden oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çalılıklarda ilişkiye giren iki erkek yakalandı, birinin yaşı 'pes artık' dedirtti - Son Dakika
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