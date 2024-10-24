Çalılıklarda ilişkiye giren iki erkek yakalandı, birinin yaşı "pes artık" dedirtti

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İstanbul Zeytinburnu'nda kaydedilen mide bulandıran görüntülerden sonra haklarında arama başlatılan iki erkek yakalandı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan iğrenç görüntülerde 2 erkeğin çalılıkların arasında cinsel ilişkiye girdiği görülürken olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle şahıslar yakalandı. Şahıslardan birinin 1948 doğumlu olması duyanların şoke olmasına neden oldu.