İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı

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İstanbul'da 8 ayrı ilçede yaklaşık 2 ay içerisinde girdiği camilerde namaz kılıyormuş gibi yaparak vatandaşların çantalarını ve telefonlarını çalan şüpheli, Başakşehir Mobil Park polisi tarafından camide suçüstü yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık ve suçüstü anları, polis tarafından 33 suçtan arandığı öğrenilen şüpheliyi tutuklanmasına neden oldu. Şüphelinin Başakşehir'de 9 ayrı camiden hırsızlık yaptığı belirlendi.

24.11.2024 11:21
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İstanbul'da yaklaşık 2 ay içerisinde Başakşehir başta olmak üzere Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Bağcılar, Arnavutköy ve Kadıköy'deki camilerde yaşanan hırsızlık olaylaır üzerine, Başakşehir Mobil Park polisi çalışma başlattı.Şüphelinin Başakşehir'de 9 ayrı camiden hırsızlık yaptığı belirlendi.

NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ YAPIP ÇALDI

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Erdal D. (47) takibe alındı. Şüpheli Erdal D.'nin 27 Ekim Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kayaşehir Merkez Camii'nde olduğunun belirlenmesi üzerine camiye giden polis ekipleri, kamera odasından şüpheliyi an bean izlemeye başladı. Şüphelinin namaz kılıyor gibi yaptıktan sonra çantaları çalıp kapıya doğru yöneldiğini gören polis harekete geçti.

İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı

BAŞAKŞEHİR MOBİL PARK POLİSİ YAKALADI

Şüpheli camiden çıkacağı sırada içeri giren Başakşehir Mobil Park polisi, Erdal D.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheli Erdal D., kelepçelendikten sonra çalmaya çalıştığı çantalarla emniyete götürüldü. Yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı

33 SUÇA KARIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelinin yakalanmadan 3 gün önce bir başka camiden çaldığı çantayı ise Fenertepe mevkiinde çalılık alana sakladığı ortaya çıktı. Burada bulunan çantaya da polis tarafından el konuldu. Emniyete götürülen şüpheli Erdal D.'nin 33 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı. İfadesi alınarak adliyeye sevk edilen ve suçunu itiraf eden şüpheli Erdal D., 10 ayrı 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sakin Kafa:
    2 ay yatarı var, zaten havalar soğuk. 2 ay besler çıkarırlar. 12 0 Yanıtla
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