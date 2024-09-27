Camide bir garip olay! Namaz kıldıran imama tabureyle saldırdı

Selami Karagülle:

Allah Allah chp tayfasının şimdiye kadar imama saldıran saldırgana sahip çıkması lazımdı ilginç bunlar imana mı geldiler acaba

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Selami Karagülle: AK PARTİ dinin sahibi değil ama chp gibi dine düşmanda değil 13 14