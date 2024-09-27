Bir camide sabah namazında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Namaz kılındığı esnada bir kişi aniden ayağa kalkıp cemaatin arasından yaklaşarak elindeki plastik tabure ile imama saldırdı.
Şahıs, plastik tabureyle imamın kafasına defalarca vurdu. Durumu gören cemaat hemen müdahale etti. Namazı yarıda kesen cemaat şahsı hızlıca etkisiz hale getirdi. Cemaatin ihbarıyla camiye gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.
Saldırganın kimliği henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni bilinmediği, imamın olayda hafif yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Camide bir garip olay! Namaz kıldıran imama tabureyle saldırdı - Son Dakika
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