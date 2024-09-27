Camide bir garip olay! Namaz kıldıran imama tabureyle saldırdı - Son Dakika
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3.Sayfa

Camide bir garip olay! Namaz kıldıran imama tabureyle saldırdı

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Bir camide cemaatin arasından geçen bir kişi, sabah namazını kıldıran imamın kafasına plastik tabureyle defalarca vurdu. Olayı gören cemaat namazı bitirmeden saldırganı etkisiz hale getirirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

27.09.2024 20:48
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Bir camide sabah namazında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Namaz kılındığı esnada bir kişi aniden ayağa kalkıp cemaatin arasından yaklaşarak elindeki plastik tabure ile imama saldırdı.

İMAMIN KAFASINA TABUREYLE VURDU

Şahıs, plastik tabureyle imamın kafasına defalarca vurdu. Durumu gören cemaat hemen müdahale etti. Namazı yarıda kesen cemaat şahsı hızlıca etkisiz hale getirdi. Cemaatin ihbarıyla camiye gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.

OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Saldırganın kimliği henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni bilinmediği, imamın olayda hafif yaralandığı belirtildi.

Camide bir garip olay! Namaz kıldıran imama tabureyle saldırdı

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Son Dakika 3.Sayfa Camide bir garip olay! Namaz kıldıran imama tabureyle saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • orko Şato:
    akp ulkeyi bu hale getirdi ,yeni turkiye yuzyili 65 171 Yanıtla
    Bülent Tunçer:
    ne alâkâ akp mi dedi git tabureyle vur diye saçma sapan yorum yapma 36 11
    Güngör ATEŞ:
    Sen de beyin ?? var mı bir MR çektir? 29 9
    Murat Sert:
    kesin saldiran heykelci ondan o :)) 19 12
    Far mer:
    Saçmalamakta zirve yaptın farkındamısın.şorko 7 1
  • Selami Karagülle:
    Allah Allah chp tayfasının şimdiye kadar imama saldıran saldırgana sahip çıkması lazımdı ilginç bunlar imana mı geldiler acaba 103 71 Yanıtla
    Selami Karagülle:
    AK PARTİ dinin sahibi değil ama chp gibi dine düşmanda değil 13 14
    Önder null:
    akepe mi dinin sahibi 8 16
  • Bilişim Hurda:
    Keşke birisi kapıyı tutsaydı da evire çevire ağız tadıyla dövselerdi 140 11 Yanıtla
  • Hasan null:
    Vantilatörcü amcayı tuttum. Süper 84 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Camide bir garip olay! Namaz kıldıran imama tabureyle saldırdı - Son Dakika
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