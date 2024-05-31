Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı - Son Dakika
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Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı

Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı

Muğla'da Kurşunlu Camii'nin musalla taşına bırakılan tabut, ekipleri harekete geçirdi. Tabutun kim tarafından bırakıldığına dair araştırma yapan ekipler, cenazenin İstanbul'dan geldiğini ve cenaze sahiplerinin tabutu geçici olarak musalla taşına bıraktıklarını ortaya çıkardı.

31.05.2024 16:34
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii'nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Saat 05.30 sıralarında, caminin musalla taşına içerisinde cenazesiyle birlikte bırakılan bir tabut, görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık üç saat boyunca cenaze yakınlarına ulaşılamayınca, olayın aydınlatılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

TABUTU BIRAKIP CAMİDEN AYRILDILAR

İstanbul'da hayatını kaybeden Tahir Metin Güler'in cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Güler'in yakınlarının talebi üzerine Muğla'nın Menteşe ilçesine gönderilmişti. Sabah saatlerinde Muğla'ya ulaşan cenazeyi nereye götüreceklerini bilemeyen ekipler ve cenaze yakınları, tabutu geçici olarak Kurşunlu Camii'nin musalla taşına bırakmayı tercih ettiler ancak, tabutu bıraktıktan sonra kimseye haber vermeden camiden ayrıldılar.

Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı

CENAZENİN İSTANBUL'DAN GELDİĞİ ANLAŞILDI

Tabutun camide fark edilmesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayın detaylarını araştırmak üzere harekete geçti. Cenazenin kaynağı ve durumu hakkında bilgi edinmek için yapılan araştırmalar sonucunda, cenazenin İstanbul'dan geldiği ve Güler'in yakınlarının tabutu buraya bıraktığı anlaşıldı.

KENTTE GÜNDEM OLDU

Cenazenin bu şekilde bırakılması, kentte günün konusu oldu. Menteşe ilçesinde yaşanan bu ilginç olay, Kurşunlu Camii'nde sabah namazına gelenlerin büyük bir merak ve şaşkınlık yaşamasına sebep oldu. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi ve araştırmaları sayesinde olayın ardındaki gerçek ortaya çıkarıldı ve cenazenin kaynağı belirlendi.

İstanbul, Kurşunlu, Muğla, 3.Sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Koca: gerçekten komedi 0 0 Yanıtla

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