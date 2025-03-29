Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye'de protesto gösterileri devam ederken İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedilen bir görüntü gergin atmosferin toplumu getirdiği noktayı gözler önüne sergi.

29.03.2025 12:35
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İstanbul Esenyurt'taki Kıraç Camisi'nde kaydedilen bir görüntü son dönemlerde siyasi arenada yaşananların toplumdaki kutuplaştırmayı daha da derinleştirdiğini gözler önüne serdi.

"POLİSE TAŞ ATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Görüntülerde bir kişinin "Polise taş atmaya devam ediyorlar" dediği duyuluyor. Cemaatin tartışan kişileri sözle yatıştırmaya çalışırken imamın da devreye girerek sükunet çağrısında bulunduğu gözlendi.

İZİNSİZ GÖSTERİLERE İLİŞKİN OPERASYON

Öte yandan; İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 134 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19- 23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 şüpheliden 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 53 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Şüphelilerden 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

TOPLAM 263 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 263 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, Esenyurt, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ölüyen Yürüler:
    laiklik kisvesi adı altında Din e saldırmayı bırakın, laik mi layık mı her neyseniz ya Müslümanların dinine saygı duyup barış içinde yaşamayı öğreneceksiniz ya da sesiniz kesilecek ben demiyorum Kuranda Allah diyor (Nisa 89) 11 17 Yanıtla
  • Szka788304:
    bir hırsız ülkede huzur bırakmadı delilli olmasa tutuklanır mı? yargıya müdehale edemezsiniz apocular apoyu çıkaramadı selocular seloyu hele ki yolsuzluk yapanı tepinin durun 15 9 Yanıtla
  • murat çelik:
    Eğer ekremin taraftarları buysa ki bunlaaar durum vahim ne yazıkki militan taraftarı ve seçmeni olan bir parti kaybetmeye her daim mahkumdur . 2 2 Yanıtla
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