Kernek Mahallesi'ndeki Karagözlüler camisinde akşam namazı öncesi imamı bekleyen cemaat, şaşırtıcı bir olayla karşılaştı. Fötr şapka ve şort giyen şahıs, cemaatin bulunduğu bölümden geçip mihraba çıktı ve namaz kılıyormuş gibi tuhaf davranışlarda bulundu. Olayı ilk başta anlayamayan cemaat, şahsı kısa sürede mihraptan indirip cami dışına çıkardı.
Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, şahsın akli dengesinin yerinde olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Ayrıca, aynı kişinin daha önce de camide benzer davranışlar sergilediği ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi - Son Dakika
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