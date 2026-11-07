Çan Paşaköy'deki kazada yanan otomobilde ölen iki kişinin kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Çan Paşaköy'deki kazada yanan otomobilde ölen iki kişinin kimliği tespit edildi

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Çan Paşaköy\'deki kazada yanan otomobilde ölen iki kişinin kimliği tespit edildi
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Dün akşam saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında benzin istasyonu önünde tırla çarpışan otomobil alev aldı; otomobildeki iki kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından ölen iki kişinin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.

Çanakkale'de tır ile çarpışan otomobilde yanarak ölen iki kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, tır ile çarpışan ve plakası öğrenilemeyen otomobilin ilk olarak kaza yerinden 3 kilometre geride 17 AHK 334 plakalı otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştığı ileri sürüldü. Olay yerinden kaçan otomobil 3 kilometre sonra benzin istasyonu önünde Çanakkale'den Çan'a seyir halinde olan 17 HL 011 plakalı T.B'nin kullandığı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, tırla çarpışan otomobil ise alev topuna döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin Çan ilçesinde yaşayan Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Çanakkale3. SayfaGüncelÇanSon Dakika

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