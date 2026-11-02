Çanakkale Ayvacık\'ta alzaymır hastası 80 yaşındaki kadın için arama başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyündeki evinden sabah saatlerinde çıktıktan sonra kaybolan alzaymır hastası Zeynep Öztürk'ün (80) yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Yukarıköy köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık ve makilik alanlarda yaşlı kadını arıyor.