Çanakkale Ayvacık\'ta alzaymır hastası 80 yaşındaki kadın için arama başlatıldı

Çanakkale Ayvacık'ta alzaymır hastası 80 yaşındaki kadın için arama başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de evinden sabah saatlerinde çıkan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın kayboldu. Yakınlarının jandarmaya bildirmesiyle köy bölgesindeki zeytinlik, ormanlık ve makilik alanlarda AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.
Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyündeki evinden sabah saatlerinde çıktıktan sonra kaybolan alzaymır hastası Zeynep Öztürk'ün (80) yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Yukarıköy köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık ve makilik alanlarda yaşlı kadını arıyor.
Kaynak: İHA
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