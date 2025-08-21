Çanakkale\'de bir kişi, yosunları temizlemek için kanala ilaç döktü. İlaç torbalarını da kanala atan

Çanakkale'de skandal görüntüler kaydedildi. Bir kişi yosunlarla kaplı bir kanalı temizlemek amacıyla kanala kimyasal ilaç döktü.

SU KANALINA İLACI TORBALARLA BİRLİKTE ATTI

Kanalı temizlemek isteyen şahıs ardından daha beterini yaptı. İlacın dökülmesinin ardından, şahsın kullandığı boş kimyasal torbalarını da doğrudan kanala atarak kanalı daha da kirlettiği görüldü. Şahsın sorumsuz davranışı, tepkilere neden oldu.