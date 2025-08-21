Çanakkale'de skandal görüntüler kaydedildi. Bir kişi yosunlarla kaplı bir kanalı temizlemek amacıyla kanala kimyasal ilaç döktü.
Kanalı temizlemek isteyen şahıs ardından daha beterini yaptı. İlacın dökülmesinin ardından, şahsın kullandığı boş kimyasal torbalarını da doğrudan kanala atarak kanalı daha da kirlettiği görüldü. Şahsın sorumsuz davranışı, tepkilere neden oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de bir kişi, yosunları temizlemek için kanala ilaç döktü. İlaç torbalarını da kanala atan - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?