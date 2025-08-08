Çanakkale\'de orman yangını hastaneye yaklaştı, yaşlı bakım merkezi boşaltıldı

Çanakkale'de merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.
Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle alevlerin tehdit ettiği yaşlı bakım merkezi tahliye edildi.
Bölgeden gelen görüntülerde dört bir yanı alevlerle çevrilen yaşlı bakım merkezinin duman altında kaldığı ve vatandaşlar ile görevlilerin kendilerini koruyabilmek için maske taktığı görüldü.
Öte yandan bölgedeki tahliye çalışmalarına jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupların destek verdi.
