Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında

Çanakkale\'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
13.08.2025 14:43
Çanakkale\'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
Günlerdir yangın felaketleriyle sarsılan Çanakkale'de bugün bir kez daha orman yangını çıktı. Yangına havadan müdahale başlarken alevler Kaz Dağları'nı tehdit ediyor.

Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ALEVLER KAZ DAĞLARI'NI TEHDİT EDİYOR

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Çanakkale'de yine orman yangını! Kazdağları tehdit altında

"KAZ DAĞLARI FELAKETİ YAŞAR"

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, sosyal medya hesabından yangın bölgesinden fotoğraf paylaşırken "Elmacık'ta doğru kararlar ile havadan ve karadan hızlı, yeterli ve etkin müdahale yapılmaz ise Kaz Dağları felâketi yaşar" dedi.

Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında

TÜRKİYE'NİN OKSİJEN DEPOSU

Kaz Dağları, Türkiye'nin en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bölgelerinden biridir. Yüzlerce endemik (yalnızca burada yetişen) bitki türüne ev sahipliği yapar. Dünya literatüründe "Ida Dağı" olarak bilinen bu bölge, özellikle oksijen yoğunluğu bakımından dünyanın önde gelen yerlerinden biri olarak gösterilir. Yapılan araştırmalara göre oksijen oranı Alpler'e yakın seviyededir.

Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında - Son Dakika

    Yorumlar (10)

  • 1234:
    yakın bu ormalari yakanları o ateşin içinde canlı yayında yapın bir daha olmaz bu yangınlar... 31 0 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    yakmadıkları bir ora kalmıştı ruhos pu ev lat larının..çanakkale acilen büyüteç altına alınmalı..özellikle belediye başkanları... 23 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    batan hainleri 14 0 Yanıtla
  • Abdullah Keskin:
    kaz daglari zenginlerin yeni mekani yakin bakalim 13 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    yapanında fırsat verenınde devletınde kanını....... 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
