Çanakkale\'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında

Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.
Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, sosyal medya hesabından yangın bölgesinden fotoğraf paylaşırken "Elmacık'ta doğru kararlar ile havadan ve karadan hızlı, yeterli ve etkin müdahale yapılmaz ise Kaz Dağları felâketi yaşar" dedi.
Kaz Dağları, Türkiye'nin en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bölgelerinden biridir. Yüzlerce endemik (yalnızca burada yetişen) bitki türüne ev sahipliği yapar. Dünya literatüründe "Ida Dağı" olarak bilinen bu bölge, özellikle oksijen yoğunluğu bakımından dünyanın önde gelen yerlerinden biri olarak gösterilir. Yapılan araştırmalara göre oksijen oranı Alpler'e yakın seviyededir.
