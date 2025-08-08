Çanakkale'deki orman yangını devlet hastanesine ulaştı! Hastalar tahliye ediliyor - Son Dakika
Çanakkale'deki orman yangını devlet hastanesine ulaştı! Hastalar tahliye ediliyor

08.08.2025 17:46
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne ulaştı. Hastalar, tahliye edilmeye başlandı.

ORMAN YANGINI DEVLET HASTANESİNE ULAŞTI

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahale devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyesi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İşte bölgeden görüntüler:

