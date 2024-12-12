Çanakkale depreminin ardından Naci Görür\'den tedirgin eden açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.34'te merkez üssü Saros Körfezi olan ve Çanakkale'de de hissedilen 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilirken, yakın illerden de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİ DEPREMİ 4.6 OLARAK AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliğinin de 14.5 kilometre olduğu belirtildi.

NACİ GÖRÜR KORKUTTU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de olan depremin ardından akıllara gelen "Marmara depremini etkiler mi?" sorusu ile ilgili korkutan ifadeler kullandı. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat'ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara'da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir."