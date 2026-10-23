Çanakkale Valiliği okul çevresi denetimlerinin eğitim yılı boyunca süreceğini duyurdu - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği okul çevresi denetimlerinin eğitim yılı boyunca süreceğini duyurdu

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Çanakkale Valiliği, çocukların güvenliği için İl Jandarma Komutanlığınca okul çevreleri ve eğitim kurumlarında yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Valilik, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle süreceğini belirtti.

Çanakkale'de eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliği için jandarma ekiplerince okul çevrelerinde ve eğitim kurumlarında denetimler aralıksız devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği, geleceğimizin güvencesidir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle sürdüreceğiz." denildi.

Kaynak: İHA
Çanakkale ValiliğiÇanakkale3. SayfaJandarmaGüvenlikGüncelEğitimSon Dakika

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