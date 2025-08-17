Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
17.08.2025 13:32
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını 2. gününde devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi havanın aydınlanmasıyla yeniden başlarken, bölgeyi saran alevler nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı. Öte yandan bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi.

Yangın dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Kumköy, Yolağzı, Karainbeyli, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyleri olarak toplamda 5 köy tahliye edilmişti. Bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen köy sayısı 6'ya çıktı.

"VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLİ ALANLARA ALINDI"

Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı: 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çanakkale-Gelibolu-Tayfur köyü yangınına Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ALANLAR TEHLİKE ALTINDA

Yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
