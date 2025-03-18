Çankırı'da bulunan bir fabrikada çalışan işçiler, zam talebinde bulundu. Ancak iddialara göre, bu talep sonrasında işçiler gerekçesiz bir şekilde işten çıkarıldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, işçilerin durumu hakkındaki belirsizlik devam ediyor.
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18.03.2025 13:02:11. #7.12#
SON DAKİKA: Fabrikada işçi kıyımı! Önce zam istediler sonrası hüsran - Son Dakika
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