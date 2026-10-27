Çankırı-Yapraklı yolunda iş makinesi ve 2 otomobil kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

Çankırı-Yapraklı yolunda iş makinesi ve 2 otomobil kazaya karıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı-Yapraklı kara yolunda dün gece bir otomobilin iş makinesine arkadan çarpması, ardından başka bir otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da 1 iş makinesi ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Çankırı- Yapraklı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil yolda bulunan iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolda savrulurken aynı istikametteki başka bir otomobille de çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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