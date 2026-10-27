Çankırı-Yapraklı yolunda iş makinesi ve 2 otomobil kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çankırı-Yapraklı yolunda iş makinesi ve 2 otomobil kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı-Yapraklı yolunda iş makinesi ve 2 otomobil kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı-Yapraklı kara yolunda dün gece bir otomobilin iş makinesine arkadan çarpması, ardından başka bir otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da 1 iş makinesi ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çankırı- Yapraklı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil yolda bulunan iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolda savrulurken aynı istikametteki başka bir otomobille de çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeYapraklıÇankırıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadının başına silah dayadı Polis gözünün yaşına bakmadı Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı 10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar İşte şaşırtan kuralın detayları Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Katliam göz göre göre gelmiş 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış
Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis Hamile kalan zihinsel engelli yeğenin bebeğinin babası çıkan dayıya 24 yıl hapis
14:03
Sadettin Saran adliyede Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:53
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
13:31
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 14:38:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Çankırı-Yapraklı yolunda iş makinesi ve 2 otomobil kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei