Canları pahasına gasp girişimi! Süratle gelen aracın önüne atlayıp sürücülere dehşeti yaşatıyorlar - Son Dakika
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Canları pahasına gasp girişimi! Süratle gelen aracın önüne atlayıp sürücülere dehşeti yaşatıyorlar

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Ankara'da araçların önüne atlayarak durduran ve ardından sürücülerini darp edip soygun yapan şahıslar vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. Bu tuzağa düşmeyen bir sürücünün başına gelenler ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

27.06.2024 13:02
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki çevreyolunda arabaların önüne atlayan kişilerin, durdurduğu tırların şoförlerini darp edip soygun yaptığı ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ KORNA ÇALARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Yolda hızla seyreden arabaların önüne ölüm pahasına atlayan şahıslar, durdurdukları araca zorla binerek önce sürücüyü gasbediyor ardından ise aracı çalıyor.O çeteye üye bir kişinin ise gözüne kestirdiği otomobilin önüne atlamak için girişimde bulunduğu fakat sürücünün aracını durdurmadan ilerleyerek kornaya bastığı görüldü.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Başına gelenleri anlatan sürücüler, "Arabaların önüne atlayıp 'Yardıma ihtiyacım var' diyenlere sakın inanmayın." sözleriyle diğer sürücülere uyarıda bulundu.

Canları pahasına gasp girişimi! Süratle gelen aracın önüne atlayıp sürücülere dehşeti yaşatıyorlar

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN TIRCIYI GASBETTİ

Ankara'da, tır şoförü Selim Örencik'te o çetenin kurbanlarından birisi oldu. Gölbaşı - Mamak Karayolu ayrımında yardım etmek için duran Örencik'in aracına zorla binen şüpheli sürücüyü darbettikten sonra tırı çalarak kayıplara karıştı.

Örencik'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, O.O.'yu çaldığı tır ile beraber yakaladı. Gaspçı, gözaltına alınarak emniyete götürülürken tır ise sürücüsüne teslim edildi.

Canları pahasına gasp girişimi! Süratle gelen aracın önüne atlayıp sürücülere dehşeti yaşatıyorlar

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Son Dakika 3.Sayfa Canları pahasına gasp girişimi! Süratle gelen aracın önüne atlayıp sürücülere dehşeti yaşatıyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Mehmet Erkoca: inşallah sayın cumhurbaşkanımız bu haberi okumuştur . 22 8 Yanıtla
    İbrahim ozturk: he kesin okudu 24 2 Erdogan Metin: Mansur başkanda okumuştur umarım:) 14 11 Zafer El: biraz sokakta vatandaşlara mikrofon uzatan şahısları seyretsinler YouTube den bir zahmet 6 0 Sedat Keskin: ?????? 0 0
  • yavuz çakır: vur geç cezası yok emin ol 19 0 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya: Saçmamalama lütfen adam yerine koyup ceza keserler buna mühebbet verirler 6 1
  • Beşiktaş 1903: Bunlar adana yollarında da var conolar çok tehlikeliler 6 0 Yanıtla
  • Zafer El: arabaya yazık 4 0 Yanıtla

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