Canları pahasına gasp girişimi! Süratle gelen aracın önüne atlayıp sürücülere dehşeti yaşatıyorlar

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki çevreyolunda arabaların önüne atlayan kişilerin, durdurduğu tırların şoförlerini darp edip soygun yaptığı ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ KORNA ÇALARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Yolda hızla seyreden arabaların önüne ölüm pahasına atlayan şahıslar, durdurdukları araca zorla binerek önce sürücüyü gasbediyor ardından ise aracı çalıyor.O çeteye üye bir kişinin ise gözüne kestirdiği otomobilin önüne atlamak için girişimde bulunduğu fakat sürücünün aracını durdurmadan ilerleyerek kornaya bastığı görüldü.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Başına gelenleri anlatan sürücüler, "Arabaların önüne atlayıp 'Yardıma ihtiyacım var' diyenlere sakın inanmayın." sözleriyle diğer sürücülere uyarıda bulundu.

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN TIRCIYI GASBETTİ

Ankara'da, tır şoförü Selim Örencik'te o çetenin kurbanlarından birisi oldu. Gölbaşı - Mamak Karayolu ayrımında yardım etmek için duran Örencik'in aracına zorla binen şüpheli sürücüyü darbettikten sonra tırı çalarak kayıplara karıştı.

Örencik'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, O.O.'yu çaldığı tır ile beraber yakaladı. Gaspçı, gözaltına alınarak emniyete götürülürken tır ise sürücüsüne teslim edildi.