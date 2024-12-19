Kütahya'da sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan Ö.G., gözaltına alındı.
Kütahya'da Ö.G., sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken 'metamfetamin' olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler sonrası harekete geçti. Ö.G.'nin yaşadığı Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki adresi belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Ö.G. gözaltına alınırken, adreste çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö.G. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma ve özendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Canlı yayın açıp uyuşturucu kullandı - Son Dakika
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