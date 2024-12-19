Canlı yayın açıp uyuşturucu kullandı - Son Dakika
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Canlı yayın açıp uyuşturucu kullandı

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Kütahya'da sosyal medyada yaptığı canlı yayında uyuşturucu madde kullanan şahıs, yeri tespit edildikten sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

19.12.2024 21:26
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Kütahya'da sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan Ö.G., gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU KULLANIP CANLI YAYIN YAPTI

Kütahya'da Ö.G., sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken 'metamfetamin' olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler sonrası harekete geçti. Ö.G.'nin yaşadığı Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki adresi belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ö.G. gözaltına alınırken, adreste çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö.G. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma ve özendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Canlı yayın açıp uyuşturucu kullandı

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Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayın açıp uyuşturucu kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Abdülkadir Turhan:
    saçmalığa bak insan evinde kafa bulamıyor 5 52 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    CHP lidir kesin 7 14 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    Mal,oksijen israfı! 11 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    YARIN SERBEST 12 0 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Akp lidir Kütahya akp kalesi 7 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Marketlere akıl satılırsa al parasını ben vercem . 2 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Pudra şekeridir o siz yanlış anlamıssinizdir:)) 0 0 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    akıllı adam bu hareketi yaparmı hayır demekki kafa kırık 0 0 Yanıtla
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