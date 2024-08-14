Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi - Son Dakika
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Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi

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New York'taki Altamont Fuarı'nda canlı yayın yapan muhabir Giuliana Bruno, deniz aslanlarının yanında dururken eğlenceli anlar yaşadı. Deniz aslanları, Bruno'yu defalarca öperek gülme krizine soktu. Bruno'nun bu eğlenceli röportajı sosyal medyada paylaşılınca 336.000'den fazla izlendi ve birçok kişi, bu neşeli haberin dünyaya biraz mutluluk kattığını belirterek Bruno'ya teşekkür etti.

14.08.2024 17:14  Güncelleme: 17:25
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Bir kasaba fuarı haberinde komik bir olay yaşandı. Muhabir Giuliana Bruno, canlı yayında deniz aslanlarının yanında dururken, hayvanlar onu defalarca öptü ve Bruno gülmekten kendini kaybetti.

New York'taki Altamont Fuarı'ndan yayın yapan Bruno, "Bu, bir deniz aslanına en yakın olduğum an," derken, yanındaki deniz aslanı ona sokuldu. "Artık ayrılmak istemiyorum," diye şaka yaptı muhabir.

Bruno raporunu vermeye çalışırken, deniz aslanı onu yanağından öptü. Muhabir gülmeye başladı ve zor da olsa yayını tamamladı. Deniz aslanlarını Sara ve Ava olarak tanıttı.

Stüdyodaki sunucular da bu eğlenceli ana ortak oldular. Christina Arangio, "Sara seni beğenmiş Giuliana. Bu sabah bizi güldürdüğün için teşekkürler," dedi.

Bruno daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı ve video 336.000'den fazla izlendi. Birçok kişi, özellikle de diğer gazeteciler, bu eğlenceli röportaj için Bruno'yu tebrik etti.

Sosyal medya kullanıcıları, bu neşeli haberin dünyaya biraz mutluluk kattığını belirterek Bruno'ya teşekkür ettiler.

Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, New York, 3-sayfa, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Yavuz: Daha ne istiyorsun abla. Para versen böyle bir anı yakalayamazdın. Tarihe not düştün 2 0 Yanıtla
  • Çelikk: fıstık gibi maşallah 0 0 Yanıtla

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