Kendisi de her şeyin farkında! Narin\'in babası, ailesini tamamen silmiş

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O adam (Nevzat Bahtiyar) her akşam gelip benim yanımda oturuyordu, o adam canidir. Benim gözümde ailem bana bunu yapmaz ama devletin delil ve ispatına ben bir şey diyemem. Köyün içinde herkes kör olmuş."

A Haber'e konuşan Arif Güran, tutuklanan ailesini cezaevinde ziyaret etmediğini belirtti. Arif Güran, şunları söyledi: "Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin. Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim. Devlet her şeyi ortaya çıkaracak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan baba Arif Güran yeni açıklamalar yaptı.

Diyarbakır 'da Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, baba Arif Güran ailesiyle ilgili konuştu. Arif Güran, "Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin. Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.