Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı - Son Dakika
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Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı

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Televizyon ekranları bugün görenleri şaşkına çeviren bir olaya sahne oldu. 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını iddia eden Okan isimli şahıs, 1 yıldır sosyal medyada görüştüğü kadın zannettiği sevgilisinin canlı yayında erkek olduğunu öğrendi.

20.09.2024 18:26  Güncelleme: 18:51
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Esra Erol'da yaşanan olay izleyenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada görüştüğü sevgilisi tarafından 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını iddia eden Okan isimli şahıs çareyi Erol'un programında aradı. Okan programda internette Aslı Ekinci isimli bir kadınla görüştüğünü, evlilik hayali kurduğunu anlatarak Aslı'ya 1 milyon 400 bin TL para verdiğini iddia etti. Okan bunları anlatırken yayına bağlanan kişinin itirafı stüdyodaki ve ekran başındaki herkesin ağzını açını bıraktı.

SADECE UYGULAMA ÜZERİNDEN YAZIŞMIŞLAR

Okan'ın hikayesi şöyle: 2022-2023 yılları arasında öğretmen olduğunu zannettiği Aslı Ekinci isimli kadın sık sık 'İhtiyacım var' diyerek Okan'dan para istiyor. Sadece uygulama üzerinden yazıştığını söyleyen Okan bu paraları sürekli Aslı'nın ev sahibine gönderiyor.

"BANA 'ADAM GİBİ ADAMSIN' DİYORDU"

Yaşadıklarını anlatırken kolay güvenen bir insan olmadığını iddia eden Okan, "Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim. Bana adam gibi adamsın diyordu" dedi. Elinde sadece Murat Kandemir'in telefon numarası olan Okan, canlı yayında sevgilisi zannettiği Aslı Ekinci'nin aslında erkek olduğunu öğrenmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

KADIN ZANNETTİĞİ SEVGİLİSİ ERKEK ÇIKTI

Yayına telefonla bağlanan Murat Kandemir, "Sanal platformdan bir yazışma oldu. Aslı diye biri yok. Yazışmaları yapan benim" sözleriyle canlı yayında her şeyi itiraf etti. Esra Erol, itirafın ardından Kandemir ile ilgili ihbarlar geldiğini söyledi.

FOTOĞRAFTAKİ KADIN DA ORTAYA ÇIKTI

Canlı yayında ilginç anlar yaşanırken Aslı Ekinci ismiyle fotoğrafı kullanılan şahıs yayına bağlandı. "Nasıl böyle bir şey olabilir. Fotoğrafımı nereden aldınız? Size dava açacağım. İsmim farklı sadece fotoğrafım kullanıldı" dedi.

Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı

Televizyon, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tony Montana:
    İYİ YAPMIŞ EŞE DOSTA BİR LİRA FAYDANİZ OLMAZ ! 65 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    soğuk su iç iyi gelir üstüne 37 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mallıkta çığır açtın dostum tebrik ederim 36 0 Yanıtla
  • mahmut bilgin:
    hey Allahım ne günlere kaldık 23 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ben dıyorum memlekette bukadar mal varken nıye et fıyatları yükselıyor 16 0 Yanıtla
  • Zekerriya Akgür:
    Süzme diye bişey varmış bu yaşta öğrendik bravo 15 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    dünyanın en gereksiz sunucusu 11 1 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Dayısınamı dayamış bugüne kadar :) 10 0 Yanıtla
  • halil eles:
    ıyi yapmış 7 1 Yanıtla
  • samet özdemir:
    Bu olaylar yüzünden yabancı birisini buluyorum ben?? 4 0 Yanıtla
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