Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen bir bilardo turnuvası sırasında silahlı saldırganlar tarafından saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Saldırı anı, canlı yayın kameralarına yansıdı. Saldırganlar, yeni açılan bir bilardo salonuna baskın düzenleyerek orada bulunan oyunculara ve izleyicilere ateş açtı.

18.03.2025 12:32  Güncelleme: 12:41
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Kolombiya'da düzenlenen büyük ödüllü bir bilardo turnuvası sırasında gerçekleşen silahlı saldırı anı, canlı yayın kameralarına yakalandı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı.

İki silahlı saldırgan, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni açılan bilardo salonuna baskın düzenleyerek orada bulunan oyunculara ve izleyicilere ateş açtı.

Cumartesi gecesi "Gran Templo del Billar" (Bilardo'nun Büyük Tapınağı) adlı mekâna zorla giren saldırganlardan biri, ana bilardo salonuna sızarak hedefini tespit etmeye çalıştı.

Venezuela sınırına yakın Villa des Rosario bölgesinde gerçekleşen olayda, saldırgan birkaç dakika bekledikten sonra ateş açtı ve iki kişiyi öldürdü.

Bu ürkütücü olay, tam o sırada sosyal medyada canlı olarak yayınlanan turnuva görüntülerine yansıdı.

Yayın kayıtlarında, oyuncuların huzur içinde oyun oynadığı, birinin topu vurmak üzere olduğu görülürken, aniden silah sesleriyle herkesin yere kapaklandığı anlar yer alıyor.

Panik içindeki izleyiciler, kamera devrilirken masadan uzaklaşmak için birlikte kaçıştı.

Peş peşe duyulan silah sesleri nedeniyle hem izleyiciler hem de oyuncular büyük bir korkuyla mekândan kaçtı.

Hayatını kaybeden iki kurbanın, tanınmış döviz işlemcisi Edwin Uribe ve bir motosiklet mağazasının sahibi Samir Olarte olduğu açıklandı.

Norte de Santander bölgesinin Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Dün gece iki kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı. Olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak bilgilere karşılık 50 milyon Kolombiya Pesosu (yaklaşık 50 bin TL) ödül veriyoruz" dedi.

Quintero ayrıca, "Birçok tanık, salona ilk giren şüpheliyi gördü. Saldırgan önce oradaki bir kişiyi öldürdü ve ne yazık ki kaçarken de birkaç kişiyi vurdu" şeklinde konuştu.

Yerel medyaya göre, yaralanan dört kişi Duarte Tıp Merkezi'ne kaldırıldı, ancak sağlık durumlarıyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

Kolombiya güvenlik güçleri, saldırının Kolombiya ve Venezuela sınırında faaliyet gösteren bir suç örgütüyle bağlantılı olabileceğini belirterek soruşturmayı sürdürüyor.

Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Kolombiya, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat:
    bu kadar sıkıntı li bir ülke olurmu yaa,, Kolombiya,, Küba,,, 0 1 Yanıtla
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