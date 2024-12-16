Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Gençlik yıllarından cezaevine, siyasete giriş hikayesinden Meclis'te yaşanan olaylara kadar birçok konuyu içtenlikle anlatan Cemal Enginyurt, ülkücülükle tanışma hikayesini de, "Mahallede ülkücüler azınlıkta olduğu için ülkücü yolculuğum başladı. Herhangi bir ideolojisi yok, güçsüzün yanında olmaktı meselem." diyerek anlattı.
Cezaevinde geçirdiği zor günleri anlatan Enginyurt, burada arkadaşlarına verdiği bir sözü paylaşarak, "Arkadaşlarıma, 'Milletvekili olacağım, hepinizi işe koyacağım' derdim. Hep gülerlerdi ama ben hep inandım." ifadelerini kullandı.
Askerlik anılarından da bahseden Enginyurt, " Ülkücüsünüz, Türkçüsünüz, Türk milliyetçisiniz ama asker bize İstiklal Marşı'nın 6. Kıtasını okutmaya çalışıyordu, bilmediğimiz için dayak yiyorduk. Hala unutamıyorum bunu. Yani iki kıtayı bile okurken sonraki kıtaları bilmediğinden dolayı askerden dayak yedim ya, hiç unutamıyorum orayı. Düşün İstiklal Marşı için hapiste yattığınıza inanıyorsunuz, vatan ve bayrak diyorsunuz ama İstiklal Marşı'nın 5. kıtasını, 7. kıtasını oku, tamamını oku dediğinde okuyamadığınız için Türkçe bilmeyen askerden dayak yedik ya, hala unutamadığım en büyük acıdır, en büyük karanlık tablo budur benim için. " dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim - Son Dakika
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