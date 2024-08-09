Cesedi teknenin buzdolabında bulunmuştu! 24 yaşındaki kadın, yasak aşka kurban gitmiş - Son Dakika
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Cesedi teknenin buzdolabında bulunmuştu! 24 yaşındaki kadın, yasak aşka kurban gitmiş

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İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir teknenin buzdolabında 24 yaşında Hilmiye Tuğba Esgin'in cansız bedeni bulunmuştu. Ekiplerin olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirmesi ile cinayetin yasak aşk nedeniyle işlendiğini ortaya çıktı.

09.08.2024 16:35
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İzmir Karşıyaka'da balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriyesi sırasında bir teknedeki buzdolabında cansız beden bulunmuştu. Olayda ekipler, kadavra köpeğinin tepki verdiği yere giderek buzdolabından dışarı çıkmış bir el gördü. Bölgeye daha sonra emniyet güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen savcının gözetiminde buzdolabı açıldığında cenin şeklinde vücut bütünlüğü bulunan bir kadına ait ceset olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğunu belirledi. Savcı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Esgin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TEKNE SAHİBİ, EŞİ VE BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kafasında darp ve yaralanma izleri bulunan genç kadının yapılan incelemelerinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin'in ölümünün ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekneyle bağlantılı başka kişi de olmak üzere 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cesedi teknenin buzdolabında bulunmuştu! 24 yaşındaki kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

SORGUDA ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VERDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; yapılan sorguda, Şenol A.'nın çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Genç kızla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan şüpheli, önce genç kıza tokat attığını, bu tokatla genç kızın yere düşüp kafasını vurduğunu iddia etti. Ancak daha sonra sorguda farklı bilgiler verdi.

Cesedi teknenin buzdolabında bulunmuştu! 24 yaşındaki kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

CİNAYETİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çelişkili bilgiler verilen olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Polisin yaptığı çalışmada Hilmiye Tuğba Esgin tekne sahibi Şenol A'nın kız arkadaşıydı. Çalışmayan genç kız, ablasında kalmamak için şüphelinin yanında kalıyordu. İddiaya göre Belgin A., kocası Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'le ilişkisinden haberdar oldu. Bu olay sonrasında Esgin boğularak öldürüldü.

Cesedi teknenin buzdolabında bulunmuştu! 24 yaşındaki kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

CESEDİ DENİZE ATACAKLARDI

Öte yandan olaydan sonra tekneye çağrılan ve gözaltına alınan üçüncü kişi olan K.B.Ö'nün de tamirci olduğu öğrenildi. Şenol A. ve eşi iddialara göre tekneyi tamir ettirdikten sonra cesetten kurtulmak için denize açılacaktı. Resmi ifadelerinin alınmasının ardından 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

Cesedi teknenin buzdolabında bulunmuştu! 24 yaşındaki kadın, yasak aşka kurban gitmiş

Kurban, İzmir, Güvenlik, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cesedi teknenin buzdolabında bulunmuştu! 24 yaşındaki kadın, yasak aşka kurban gitmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Veysi Karaman: yazık Allah rahmet eylesin 39 31 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Yağlı urgan şart Başka türlü bu olayların önüne geçilmesi imkansız 57 7 Yanıtla
  • Mecoli: Yasak aşk çirkin ölüm getirir maalesef 48 5 Yanıtla
  • fatih mazlum: Bana bir bakin beni bir duyun beni bir gorun dostlar dogru yoldan ciktinizsa ecel kolay toslar.. 3 0 Yanıtla

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