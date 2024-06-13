Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi

Geniş Video İzle

Borç para aldıkları adamı öldürüp kıyma makinasından geçirdiği konuşulan anne ve kız Müge Anlı'ya damga vurdu. Günlerdir Türkiye'nin gündemine oturan konuyu işleyen Anlı, bugün canlı yayına söz konusu kıyma makinasını getirdi.

13.06.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan bir adam, halası ve babaannesinin borç para aldıkları adamı öldürüp kıyma makinasından geçirdiklerini iddia etti. İnfial yaratan olayın ardından canlı yayına çıkan anne ve kızı söylentileri reddetti. Günlerdir konuşulan kıyma makinası da bugün programa getirildi.

ANLI: BEN MAKİNAYA ELİMİ BİLE SÜRMEM

Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp kıyma makinasından çektikleri, daha sonra aynı makinada salça yaptıkları ileri sürüldü. Olayın ardından ailenin 10 bin TL değerindeki makinayı 500 TL'ye elden çıkardıkları da konuşulanlar arasında. Güllü makinayı sattığı iddiasını yalanlarken satın alan kişi makinayı Güllü'nün ağabeyinden aldığını söyledi. Oldukça büyük olan makinanın içine düşen kaşığı bulgur tanesi kadar küçülttüğü de belirtildi. Günlerdir konuşulan kıyma makinası bugün Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi. Yayında makinayı inceleyen Anlı "Ben elimi bile sürmem. Bir suçu örtbas etmek için kullanıldığı söylenen bu tip sanayi makinalarının ev ortamında bulundurulmaması gerekiyor. Bunların kayıt numarasının olması lazım" dedi.

Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi
Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi
Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı\'nın stüdyosuna getirildi

Müge Anlı, Türkiye, Kıyma, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Yolun: Neler gösterecekler daha reyting uğruna 31 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: SHOW 26 4 Yanıtla
  • Ayda DUGAN GUNAL: insanların her anlamda psikolojisinin alt üst olduğu şu dönemde gerçekten soruyorum, GEREK VAR MIYDI? topluca delirelim,kafayı iyice sıyıralım 21 3 Yanıtla
    Hakan Ayhan: Şhow uğruna bunlar herşeyi yapar,değer verdikleri tek şey para çünkü.. 6 2
  • Ogulcan Kayhan: Herkes böyle programları şikayet etmeli! 9 2 Yanıtla
  • Ersin Yilmaz: RTÜK tatilde 7 1 Yanıtla
  • sabahattin dagalp: RTÜK'TEN HABER YOK 5 2 Yanıtla
  • Faruk Çetin: Yemişler mi ? 4 0 Yanıtla
    Fatih Isik: he lahmacun yapmislar :) 4 0
  • ismail İlgün: Ya şu kişinin ve diğer kadın programı şu ülkede reyting yapıyorya bu eğitim seviyesinin ürünleri olduğu açıktır vay halimize 4 0 Yanıtla

21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 22:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement