Çeşitli kurumlara çok sayıda memur ve işçi alınacak - Son Dakika
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Çeşitli kurumlara çok sayıda memur ve işçi alınacak

Çeşitli kurumlara çok sayıda memur ve işçi alınacak

Birçok farklı kurum, kadrolarını genişletmek amacıyla memur ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Türkiye Belediyeler Birliği 5 memur, Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 personel ve Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alımı yapacak.

22.04.2025 09:55
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Kamu kurumlarına çok sayıda personel alınacak. Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru şartlarına dair detaylar, ilgili kurumların resmi internet sitelerinde yer alıyor. İlgilenen adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI 27 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALACAK

Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alımı için ilan paylaştı. BaşvurularKariyerKapısıplatformundanyapılacakolup,adaylar17Nisan2025–02 Mayıs2025tarihleriarasındasaat23.59.59'akadarKariyerKapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerindenbaşvurularıgerçekleştireceklerdir.Şahsenveyapostayoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 5 MEMUR ALINACAK

Ankara ili Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 150 PERSONEL ALACAK

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı personel alım ilanını yayımladı. İtfaiye eri, zabıta memuru, bilgisayar işletmeni, mühendis ve çeşitli teknik kadrolarda toplam 150 personel alınacak. Başvurular 20-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşitli kurumlara çok sayıda memur ve işçi alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • abdullah uğur tok:
    Dünyada nüfusa oranla,türkiye kadar memur olan bir ülke varmıdır acaba ? 2 0 Yanıtla
  • levent ayar:
    dünya yapay zeka ile zirve yabarken robotlaşmaya gitiyor bunun karşılığın da maliyet ve hızlı iş yabarak zaman ve para tasarufu yabıyor bizimkiler de yatmak için bankamatik memuru alıyor 1 0 Yanıtla
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