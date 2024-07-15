Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu - Son Dakika
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Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

Çeşme\'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınırken, facianın nedeni de belli oldu. Yangının, bir kişinin evinin bahçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenildi.

15.07.2024 23:20
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınının, bir kişinin evinin bahçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirlendi.

ÇEŞME'DEKİ YANGINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda bugün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan saatler süren çalışmaların ardından söndürülürken faciada 3 kişi hayatını kaybetti.

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

YANGININ NEDENİ KAYNAKTAN SIÇRAYAN KIVILCIM

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada kritik gelişme yaşandı. Orman yangınının, bir kişinin evinin bahçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirlendi.

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Ovacık Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangının saat 12.00 civarında çıktığını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını bildiren Elban, orman, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin süratli müdahalesiyle yangının 14.30'da kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ifade etti. "Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti.

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

"ERKENDEN PANİKLE KAÇMALARI MAALESEF BU KÖTÜ SONUCU ORTAYA ÇIKARDI"

Yangınla birlikte alevlerin tehdit edebileceği bir yazlık sitede ekiplerin tahliye çalışması yaptığını, 4 evin bulunduğu başka bir bölgeye de ekiplerin sevk edildiğini anlatan Elban, "Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten, 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterimiz aramasına rağmen maalesef kendilerine ulaşılamadı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik. 2 erkek ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Bu 4 evde yaşayan sakinlerden, farklı aileler burada yaşıyorlar. Alaçatı'nın sakinlerinden 3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimizin aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı." dedi.

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

Yangınla ilgili herhangi bir risk kalmadığını aktaran Elban, "Esas itibarıyla burada nitelikli orman, ağaç yok. Basit çalılık ve makilik vasfında. Havanın kuru olması, rüzgarın şiddeti nedeniyle hızlı yayıldı. Bölgemizde çok yangınımız var. Onlar içerisinde büyük diye değerlendiremeyeceğimiz bir yangın." diye konuştu.

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

İKİSİ AYNI AİLEDEN

Öte yandan arazide bulunan cesetlerle ilgili savcılık incelemesi yapılıyor. Cesetlerin bölgede evleri bulunan Mesut Coşkun (68) ve aynı aileden Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas'a (35) ait olduğu belirlendi.

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu - Son Dakika

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