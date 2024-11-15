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Cevap ve Tekzip Metni

Cevap ve Tekzip Metni

Cevap Hakkı ve Tekzip Yazısı

15.11.2024 15:41  Güncelleme: 15:46
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Swiss Gold Hukuk Birimi'nden Kamuoyuna Duyuru

Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak görev yapmış olan Yılmaz Akyıldız, Swiss Gold adlı şirketimize ve yöneticilerimize yönelik asılsız suçlamalarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Akyıldız'ın basına servis ettiği dolandırılma ve darp iddiaları tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızın ticari itibarını zedelemeyi amaçlayan kurgusal beyanlardan ibarettir.

Yapılan incelemeler sonucunda, Akyıldız'ın suçlamalarının aksine, Yılmaz Akyıldız tarafından Swiss Gold adlı şirkete 650 bin dolarlık bir ödeme yapılmamıştır. İddia edilen miktarla ilgili ne bir dekont ne de herhangi bir resmi sözleşme bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Şirketimiz yalnızca banka üzerinden ve yasal sözleşmeler çerçevesinde faaliyet göstermektedir, dolayısıyla iddiaların ispatı tamamen Yılmaz Akyıldız'a aittir. Swiss Gold ile Akyıldız arasında gerçekleşen tüm işlemler resmi banka kayıtları ile belgelenmiş olup, bu kayıtları sunmaya hazırız. Eğer Akyıldız'ın iddia ettiği gibi bir banka dekontu varsa, bunu basına sunması gerekmektedir. Kaldı ki Yılmaz Akyıldız'ın Swiss Gold adlı şirketteki yatırımına ilişkin ödeme Şubat 2024 tarihinde yapılmıştır.

Urla Adalet Sarayında 12.11.2024 tarihinde yapılan sorgulamada, Yılmaz Akyıldız tarafından 650 bin dolar talebiyle açılmış herhangi bir dava bulunmadığını teyit etmiştir. Kaldı ki darp nedeniyle de açılmış bir dava bulunmamaktadır. Bazı medya kuruluşlarının, olayı detaylıca incelemeden ve doğruluğunu araştırmadan Akyıldız'ın iddialarını yayımlaması ise kamuoyunda yanıltıcı bir algı yaratmıştır.

Swiss Gold olarak, 12 yıllık köklü geçmişimizle her zaman yasal ve şeffaf ticaret ilkelerine bağlı kalmaya özen gösterdik. Şirketimize yönelik asılsız ve kurgusal iddialara basında, sosyal medyada, televizyon, radyo veya internet dahil her türlü mecrada yer veren, doğruluğunu sorgulamadan bu iddiaları yayına alan, yayınlayan ya da yanlış bilgi yayan tüm kişi, kurum ve platformlara karşı yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Bu asılsız haberlerin yayılmasında sorumluluğu olanlara karşı hukuk önünde her türlü caydırıcı önlemi alacağımızı ve gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Swiss Gold Hukuk Müşaviri

Av. Merve Naz Ateş

3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cevap ve Tekzip Metni - Son Dakika

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