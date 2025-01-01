Yılbaşı kutlamaları nedeniyle binlerce polis sabaha kadar görev yaptı. Belirli yerlerde uygulamalarını sürdüren polisler çevirdikleri bir arabayla ilginç anlar yaşadı.
Adana'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan bir dansöz çevirmeye yakalandı. Trafik polislerinin alkol kontrolü yaptığını gören kadın, sahnesi için beş dakika kaldığını ve hızlı hareket etmek istediğini söyledi.
Arabasını durdurmadan, "Hemen üfleyeyim mi ağabey?" diye soran kadının telaşlı hali dikkat çekerken, polisler de şaşkınlık yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru - Son Dakika
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