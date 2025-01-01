Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru - Son Dakika
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Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru

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Yılbaşı gecesi sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan bir dansöz, çevirmeye yakalandı. Telaşlı hali dikkat çeken dansözün hızlı hareket etmek amacıyla polislere alkol kontrolü için ''Üfleyeyim mi ağabey?'' diye sorduğu ilginç anlar kamera tarafından görüntülendi.

01.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:44
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Yılbaşı kutlamaları nedeniyle binlerce polis sabaha kadar görev yaptı. Belirli yerlerde uygulamalarını sürdüren polisler çevirdikleri bir arabayla ilginç anlar yaşadı.

SAHNEYE YETİŞMEYE ÇALIŞTI

Adana'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan bir dansöz çevirmeye yakalandı. Trafik polislerinin alkol kontrolü yaptığını gören kadın, sahnesi için beş dakika kaldığını ve hızlı hareket etmek istediğini söyledi.

POLİSLER DE ŞAŞIRDI

Arabasını durdurmadan, "Hemen üfleyeyim mi ağabey?" diye soran kadının telaşlı hali dikkat çekerken, polisler de şaşkınlık yaşadı.

Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru

Yılbaşı, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • monşer null:
    Escort Bayan İşte 18 80 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    Bunlar Bilerek kaşınıyorlar gündeme gelmek için 12 57 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    uflemeye merakliymis girtlagina kadar soktu çubuğu 11 37 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bunu arkaya çekip ters kelepçe yapacaksın:) 7 27 Yanıtla
  • Apple User:
    polis memuru da memintoları görünce emniyet kemeri niye takılı değil diye sormayı unutmuş galiba... 7 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat yelbuz değilmi bu 13 11 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    ekmek parası 21 3 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Bu ne kadar zihniyeti bozuklar var iyi yada kötü bayan ekmeğinin peşinde anasının bacısının kıymetini bilmeyenlerin yaptığı yorumlara bakın 15 3 Yanıtla
  • Neset null:
    polisin mudahele etmesi lazımdı maskeyle araba kullanılır mı 6 10 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    ilginç olan nedir 6 0 Yanıtla
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