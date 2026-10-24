Ceyhan Tatlıkuyu Mahallesi\'nde traktörde çıkan yangın Ceyhan İtfaiyesince söndürüldü

Ceyhan Tatlıkuyu Mahallesi'nde traktörde çıkan yangın Ceyhan İtfaiyesince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen Ceyhan İtfaiye ekipleri, yangını müdahaleyle söndürdü.
Adana'da bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir traktörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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