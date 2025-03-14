21 Ocak 2025'te "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir fotoğraf geldi.
Özdağ'ın kardeşi Hilal Özdağ Sevgili cezaevinde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken ağabeyinin zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı.
Sevgili paylaşımında "Geçtiğimiz cuma günü Silivri'de açık görüş günüydü. Sabah 8'de Zafer Otağı'ndaki gece nöbetini tamamlamış genç kardeşlerimizi ziyaret ettikten sonra Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğluve İl Başkanı Sayın Hakan Akşit ile görüş için cezaevine geçtik. Benim canımın içi ağabeyim, Türkiye'nin 'Baba Muhalefet'i içeride de çalışmaya, mücadeleye devam ediyor.
Ailemizin yakışıklısı Alp'ten ve annemizden, abiler, halalar, yengeler, enişteler, kuzenlerden kucak dolusu sevgiler, özlemler ilettim, bir o kadarını da onlara iletmek üzere aldım Ankara'ya getirdim. İlk ziyaretteki gibi bu sefer de bir kayıt alalım dedik. Görüşme salonunun duvarındaki tropik manzara Silivri sahillerinden değil muhtemelen" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf - Son Dakika
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