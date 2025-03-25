Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı - Son Dakika
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Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı

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Konya'da 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden şahıs, yakalandığı villada kıskıvrak yakalandı.

25.03.2025 13:30  Güncelleme: 13:58
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Konya'da 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından hakkında müebbet ve 23 yıl hapis cezası olan cezasını çekerken 4 ay önce firar eden Abdullah Çokkaynar, saklandığı oğluna ait villada yakalandı.

Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden ve hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah Çokkaynar'ın bulunması için çalışma başlattı.

Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı

DUVARDAN ATLAYIP VİLLAYA GİRDİLER

Polis, yakalanmamak için sürekli adres değiştiren Çokkaynar'ın, Kozağaç Mahallesi Bilgehan Sokak'ta oğluna ait villada saklandığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 metre yüksekliğinde bahçe duvarından atlayıp villaya giren polis, şüpheli Çokkaynar'ı yakaladı.

Abdullah Çokkaynar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat denizli:
    yakalandıgı villada kıskıvrak yakalandı 24 1 Yanıtla
  • Apple User:
    herşey tamamda firar o kadar kolaymı 23 2 Yanıtla
  • Khamet:
    Türkiye alem bir ülke ya müebbet hükümlü birine nasıl olurda izin veriliyor amac sitdir git demekten başka bir şey değil 22 0 Yanıtla
  • ismail:
    hem müebbet hem 23 yıl hüküm giymiş biri nasıl açık cezaevinde kalıyor 6 1 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Vay seni lale kaçağını mi sandin. 1 0 Yanıtla
  • or ac:
    haberden anladığım, adam başka suçtan açık cezaevinde yatarken, izne çıkıyor ve adam öldürme suçundan yargılandığı mahkemeden 23 yıl ceza aldığını öğrendiği için dönmeyerek firar ediyor. Başka açıklaması olamaz. 0 0 Yanıtla
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