Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti

Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti

Kaliforniya'daki bir hapishaneye yönelik uyuşturucu kaçakçılığı planı, bir posta odası çalışanının ölümüyle sonuçlandı. Mahkum Jamar Jones ve iki suç ortağı, fentanil içeren mektubu ''yasal posta'' olarak gizledi. Mektubu açan gardiyan Marc Fischer ve meslektaşı hastalandı, Fischer hayatını kaybetti. Olay, hapishanelerde uyuşturucu sorununun ciddiyetini gösterdi.

23.08.2024 10:24
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Kaliforniya'daki bir hapishaneye yönelik tehlikeli bir uyuşturucu kaçakçılığı planı, trajik bir sonuçla ortaya çıktı. Bir federal mahkum ve iki suç ortağı, hapishaneye fentanil ve diğer uyuşturucuları postayla gönderme komplosu kurmakla suçlandı. Bu komplo, masum bir posta odası çalışanının ölümüne neden oldu.

Olay şöyle gelişti: ABD Atwater Cezaevi mahkumu Jamar Jones, dışarıdaki iki kişiyle iletişime geçerek hapishanede satmak üzere uyuşturucu gönderilmesini ayarladı. 9 Ağustos sabahı, gardiyan Marc Fischer, "yasal posta" olarak gizlenmiş bir mektubu açtığında içinde şüpheli kağıtlar buldu. Fischer ve bir meslektaşı mektuba dokunduktan kısa süre sonra hastalandılar. Fischer, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Yapılan incelemeler, mektubun amfetamin, fentanil ve sentetik esrar ile bulaşmış olduğunu ortaya çıkardı. Suçlanan kişiler 20 ila 30 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bu olay, federal hapishanelerde uyuşturucu kaçakçılığının ciddi bir sorun olduğunu gösterdi. Cezaevi Bürosu (BOP), önlem olarak bazı hapishanelerde mahkumların mektuplarını fotokopi çekmeye başladı. Ayrıca, uyuşturucuların hapishaneye girişini engellemek için yeni bir yasa tasarısı sunuldu, ancak henüz onaylanmadı.

Bu trajik olay, hapishane sistemindeki güvenlik açıklarını ve uyuşturucu kaçakçılığının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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