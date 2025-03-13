CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar - Son Dakika
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CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

CHP'li 4 belediyeye düzenlenen terör soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağlayanlara yönelik soruşturmada itirafçı olan C.B, Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden terör örgütüne para aktarıldığını söyledi.

13.03.2025 15:24
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Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağlayanlara yönelik soruşturmada itirafçı olan C.B, 2014-2016 yılları arasında Şişli Belediyesi'nden 400 bin, Sarıyer Belediyesi'nden 550 bin, Maltepe Belediyesi'nden ise 650 bin lira aktarıldığını, dönemin Ataşehir belediye başkan yardımcısının da bir şüpheliye sık sık para gönderdiğini söyledi.

İHTİYAÇ KOMİTESİ SORUMLUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, 2014-2016 yılları arasında şüphelilerden Doğan Karataştan'ın, terör örgütü DHKP/C bünyesinde sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla kurulan ihtiyaç komitesinde (İKOM) sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüt için kurum ve esnaftan para toplayan kişilerden olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'in ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre, halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçı C.B, şüpheli Doğan Karataştan'ın Ataşehir Belediyesi'nden örgüt adına para aldığını, Karataştan'a Kalender Özdemir'in sık sık para gönderdiğini iddia etti.

"ÖRGÜTE HER AY PARA GÖNDERDİ"

C.B, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve halen İBB'de mühendis olarak görev yapan Haydar Battal'ın da Maltepe Belediyesi Eski Sosyal İşler Müdürü şüpheli Mahmut Serdar Kızılay üzerinden söz konusu yıllarda örgüte her ay bin lira para gönderdiğini öne sürdü.

Battal'ın belediyede müdür olarak görev yapmış olan şüpheli Zafer Eskiköy görevden alınana kadar örgüte aylık 2 bin 500 lira para yardımı yaptığını anlatan C.B, "Bu şahıs bu parayı örgüte yine belediyede çalışan Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla ya da bana direk veriyordu. Zaman zaman da Doğan Karataştan vasıtasıyla parayı veriyordu. Belediyenin tüm rüşvet havuzunda toplanacak paraları toplayan şahıslardan biridir. Örgüte verilen toplu paralarda bu şahıs, yukarıda belirttiğim rüşvet havuzundan topladığı paralardan verdiğini bize defalarca anlatmıştır." dedi.

GRUP YORUM KONSER BİLETLERİ ADI LATINDA İHTİYAÇLARINI İLETMİŞLER

İtirafçı C.B, şüpheli Mahmut Serdar Kızılay'ın aracılığıyla şüpheli Doğan Karataştan ile birlikte, belediyenin teknik başkan yardımcısı şüpheli Sinan Çetiz ve özel kalemi şüpheli Melih Morsünbül'le görüştüklerini, Grup Yorum konser biletleri adı altında ihtiyaçlarını ilettiklerini belirtti.

C.B, Maltepe Belediyesinden terör örgütü adına para alındığı iddiasını şöyle anlattı:

"İlk olarak 'Hayır olmaz, bizim için çok büyük miktar' dediler. Biz de bu istediğimiz parayı verirlerse bir daha para istemek için gelmeyeceğimizi söyledik ve kabul ettiler. Bir hafta içerisinde Serdar Kızılay isimli kişiden Doğan Karataştan 300 bin lirayı teslim aldı. Gülsuyu'nda bulunan Mahir Hüseyin Ulaş Parkı çeteler tarafından yakıldığı için yeniden yapılması gerektiğini ve içerisine malzeme alınması gerektiğini söyledik, o da bize 'Söz verdiysek yaparız.' dedi ve bizi Sinan Çetiz'e yönlendirdi. İki ay sonra Sinan Çetiz 250 bin lirayı Serdar Kızılay'a teslim etti. Serdar Kızılay'dan ise Doğan Karataştan teslim aldı. Anlatmış olduğum olaylar dışında belediyeden konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin liraya yakın parayı 5-10 bin liralık kısımlarla parça parça aldık. Bugüne kadar örgütün buradan elde ettiği gelir, takribi 650 bin liradır. Bu para DHKP/C örgütüne aktarılmıştır."

500 BİN LİRA İSTENDİ

Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi ve Armutlu Muhtarı Ali Haydar Arslan'la Küçük Armutlu Cemevi'nin bahçesindeki görüşmelerinde 500 bin lira istediklerini de ileri süren C.B, "Belediye tarafından Muhtar Ali Haydar Arslan'a paralar teslim edildi. Akabinde bizde kendisinden paraları elden aldık. Ancak süreç belirli zamanlara yayılınca Belediye Başkanı Şükrü Genç'in özel kalemi olan Şehnaz Bulut ile birçok kez görüştük. Görüşmeler sonucunda bize paranın ödeneceğini ifade ederek paraları bize verdi. Örgütün buradan elde ettiği gelir takribi 550 bin liradır." ifadesini kullandı.

C.B, Şişli Belediyesi'nden ise terör örgütü DHKP/C'ye yaklaşık 400 bin lira para aktarıldığını iddia etti.

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar - Son Dakika
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